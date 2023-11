En avoir marre de son job, faire un tour sur LinkedIn et se lancer en freelance pour doubler ses revenus ? L’envers du décor

par Jean-Yves Ottmann, Chercheur en sciences du travail, Université Paris Dauphine – PSL

Cindy Felio, Psychologue, Chercheuse en Sciences de l’Information et de la Communication, Laboratoire MICA (EA 4426), Université Bordeaux Montaigne

Emmanuel Abord de Chatillon, Professeur, Chaire Management et Santé au Travail, CERAG, INP Grenoble IAE, Grenoble IAE Graduate School of Management

Fabienne Bornard, Enseignant-chercheur en entrepreneuriat, INSEEC Grande École