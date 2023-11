France : Le projet de loi sur l'immigration menace les droits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Plus de 200 jeunes réfugiés manifestent devant le Conseil d'État à Paris, le 2 décembre 2022. Beaucoup d’entre eux dorment sous les ponts d'Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, certains depuis 6 mois ou plus. © 2022 Sipa via AP Images (Paris) – Les parlementaires français examinent un projet de loi sur l'immigration qui menace de restreindre les droits des demandeurs d'asile et des personnes migrantes, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le projet de loi doit être débattu au Sénat à partir du 6 novembre 2023 et devrait être transmis à l'Assemblée nationale…



