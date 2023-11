Gaza : alors que la nourriture s'épuise, la cheffe du PAM lance un appel urgent pour un accès humanitaire sûr et élargi

Depuis le poste frontière de Rafah, entre l’Egypte et Gaza, la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU a lancé un appel urgent dimanche pour un accès humanitaire sûr et élargi à Gaza alors que les besoins humanitaires montent en flèche et que les approvisionnements alimentaires critiques atteignent des niveaux dangereusement bas.



