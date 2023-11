L’UNESCO appelle à mettre fin à la violence en milieu scolaire

« Non à la peur » : l'UNESCO a appelé à mettre fin à la violence scolaire pour préserver la santé mentale et mieux apprendre, à l’occasion de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyber-harcèlement.



Lire l'article complet