Pakistan. Il faut immédiatement annuler la décision de renvoyer de force des réfugié·e·s afghans

par Amnesty International

À l'approche du 1er novembre 2023, date fixée par le gouvernement pakistanais pour les expulsions forcées de réfugié·e·s afghans non enregistrés, Deprose Muchena, directeur général en charge de l'impact régional sur les droits humains à Amnesty International, a déclaré : « Amnesty International réitère avec force son appel visant à inciter le gouvernement pakistanais à revenir immédiatement sur



