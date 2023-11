Burkina Faso: Des groupes armés commettent des crimes de guerre dans des localités assiégées

par Amnesty International

Ansaroul Islam et d'autres groupes armés ont brutalement assiégé des localités à travers le Burkina Faso, commettant des crimes de guerre et des atteintes aux droits humains — homicides de civil·e·s, enlèvements de femmes et de filles, attaques contre des infrastructures civiles et des convois de ravitaillement — qui ont de graves conséquences humanitaires, écrit […]



