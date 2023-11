Conflit israélo-palestinien: la CAQ s’oppose à un cessez-le-feu

Alors que tous les partis d’opposition se sont entendus pour appuyer la motion de Québec solidaire exigeant un cessez-le-feu par toutes les parties dans le conflit en Israël et en Palestine, la CAQ refuse de donner son consentement!

La députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal, a réagi après la période des questions: « Refuser la motion de Québec solidaire pour un cessez-le-feu alors que des civils innocents, dont des enfants, meurent par milliers est un affront à la tradition pacifiste du Québec et ça me choque au plus haut point. Je suis extrêmement déçue de la position de la CAQ, alors que le premier ministre lui-même disait il n’y a pas longtemps que les Québécois sont pacifiques et n’aiment pas la violence! »

De son côté, le responsable solidaire du dossier des relations internationales, Guillaume Cliche-Rivard, se désole lui aussi de l’opposition de la CAQ: « Nous avions la chance d’envoyer un message clair et fort du Québec en faveur de la paix et du respect des vies humaines civiles. C’est particulièrement navrant, dans le contexte actuel, de voir que la CAQ refuse, seule, d’appuyer cette motion. »

En rappel, la motion présentée par Québec solidaire:

«Que l’Assemblée nationale demande un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties dans le conflit en Israël et en Palestine ;

Qu’elle appelle à nouveau au respect du droit international par toutes les parties. »