Liban. Certains éléments attestent l’utilisation illégale de phosphore blanc par Israël dans le sud du Liban, à l’heure où les hostilités transfrontalières s’intensifient

par Amnesty International

L'armée israélienne a tiré des obus d'artillerie contenant du phosphore blanc, une arme incendiaire, lors d'opérations militaires menées le long de la frontière sud du Liban entre les 10 et 16 octobre 2023, a déclaré Amnesty International mardi 31 octobre. L'une des attaques menées contre la ville de Dhayra le 16 octobre doit faire l'objet d'une enquête pour



