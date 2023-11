Mali : Les groupes islamistes armés et l’armée prennent les civils pour cible

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'insigne d'un membre des Forces armées maliennes (FAMA), à Anderamboukane, dans la région de Ménaka, au Mali, le 22 mars 2019. © 2019 Agnès Coudurier/AFP via Getty Images Les groupes islamistes armés et les forces armées maliennes ont tué et commis d’autres abus contre de nombreux civils dans le centre et le nord du Mali depuis avril 2023. La violence s’est intensifiée dans tout le Mali à la suite du coup d’État de mai 2021. Les meurtres ciblés de civils par les groupes islamistes armés et l’armée malienne constituent des crimes de guerre. Les autorités maliennes devraient,…



