Gaza : Les frappes israéliennes et le blocus sont dévastateurs pour les personnes handicapées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Trois hommes aidaient un homme en fauteuil roulant à se déplacer parmi les décombres dans un quartier touché par une frappe israélienne, dans le sud de la bande de Gaza, le 22 octobre 2023. © 2023 Said Khatib/AFP via Getty Images (Jérusalem, le 1er novembre 2023) – Les bombardements, le blocus et l’offensive terrestre de grande ampleur lancés par le gouvernement israélien à Gaza ont un impact dévastateur sur les civils palestiniens handicapés, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Ces personnes sont confrontées à des difficultés croissantes pour fuir les attaques,…



Lire l'article complet