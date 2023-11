Hausse des intimidations et de la violence des colons israéliens en Cisjordanie, prévient l'ONU

Plus de 820 Palestiniens en Cisjordanie occupée ont été déplacés en raison de la violence des colons israéliens et des restrictions de mouvement accrues depuis les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre et les représailles israéliennes sur Gaza, a déclaré mercredi l'ONU.



Lire l'article complet