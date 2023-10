Éthiopie. Les défaillances de Meta ont contribué à des atteintes aux droits de la communauté tigréenne pendant le conflit dans le nord du pays

par Amnesty International

Meta, la société mère de Facebook, a contribué à de graves atteintes aux droits humains contre la population tigréenne en Éthiopie, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public mardi 31 octobre. Une condamnation à mort pour mon père : comment Meta a contribué aux atteintes aux droits humains dans le nord de l'Éthiopie montre que […]



