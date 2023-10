La situation à Gaza « de plus en plus désespérée au fil des heures » - Guterres

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a estimé dimanche que la situation à Gaza était « de plus en plus désespérée au fil des heures », alors que l’armée israélienne poursuit ses bombardements et ses opérations terrestres dans l’enclave palestinienne assiégée.



