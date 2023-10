Canada. Les charges retenues contre les défenseur·e·s des terres wet’suwet’ens et leurs sympathisant·e·s doivent être abandonnées

par Amnesty International

À l’approche de la nouvelle série de procès visant les membres de la nation Wet’suwet’en engagés dans la défense de leurs terres ainsi que leurs sympathisant·e·s, Amnesty International demande au gouvernement de la Colombie-Britannique d’abandonner immédiatement toutes les charges retenues contre eux. « Les populations autochtones qui œuvrent pacifiquement pour la défense de leurs terres ne […] The post Canada. Les charges retenues contre les défenseur·e·s des terres wet’suwet’ens et leurs sympathisant·e·s doivent être abandonnées appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet