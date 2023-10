Niger : Les autorités mettent les droits en danger

par Amnesty International

Depuis le coup d'État militaire du 26 juillet 2023, les autorités nigériennes ont arrêté arbitrairement des dizaines de responsables de l'ancien gouvernement et ont réprimé les médias critiques et la dissidence pacifique, ont déclaré Human Rights Watch et Amnesty International aujourd'hui. Les autorités devraient immédiatement libérer les personnes détenues pour des raisons motivées par des […]



