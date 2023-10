États-Unis. Les renvois par avion de ressortissant·e·s vénézuéliens violent le droit international relatif aux réfugié·e·s

par Amnesty International

Le gouvernement des États-Unis doit immédiatement cesser de bafouer le droit international relatif aux réfugié·e·s et aux droits fondamentaux et mettre fin à tous les renvois par avion et renvois forcés vers le Venezuela, a déclaré Amnesty International le 19 octobre en réaction au renvoi illégal de ressortissant·e·s vénézuéliens vers le Venezuela. « Plus de 25 % de […]



