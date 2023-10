Tchad : Un an après, les victimes toujours en attente de justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une barricade est incendiée lors de manifestations anti-gouvernementales à N'Djamena (Tchad), le 20 octobre 2022. © 2022 AP Photo (Nairobi) – Les autorités tchadiennes n’ont pas mené d’enquêtes criminelles rapides, efficaces et indépendantes sur les graves violations des droits humains liées aux manifestations de masse qui ont eu lieu dans tout le pays le 20 octobre 2022, ni demandé à ceux jugés responsables de rendre des comptes, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur les manifestants, ont tué et blessé des dizaines…



