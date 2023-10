Sierra Leone. Plus d’un an après les violentes manifestations d’août 2022, justice n’a toujours pas été rendue aux victimes

par Amnesty International

Les autorités de Sierra Leone doivent garantir vérité, justice et réparations aux victimes des manifestations d'août 2022 qui ont pris un tour violent, a déclaré Amnesty International le 17 octobre 2023, un an jour pour jour après l'enterrement des manifestant·e·s et des passant·e·s tués. Plus de 20 manifestant·e·s et passant·e·s et six policiers ont été tués



