Israël et territoires palestiniens occupés. Israël doit annuler immédiatement l’«ordre d’évacuation» de Gaza

par Amnesty International

L'ordre donné par l'armée israélienne à la population du nord de Gaza et de la ville de Gaza d'« évacuer » vers le sud de la bande de Gaza ne peut être considéré comme un avertissement efficace et peut constituer un déplacement forcé de population civile, en violation du droit international humanitaire, a déclaré Amnesty International.



