Conflit israélo-palestinien : des experts de l’ONU déplorent les attaques contre les civils et appellent à une trêve

Des experts indépendants des Nations Unies ont déploré, jeudi, les attaques contre les civils en Israël et à Gaza et exhorté la communauté internationale à s’attaquer aux causes profondes de la violence, condamnant à la fois les violences commises contre les civils en Israël et la prise d’otages par le Hamas.



