La France envoie des messages contradictoires en matière de justice pour les victimes de crimes graves

par Human Rights Watch

Click to expand Image La façade de l'Assemblée nationale à Paris, photographiée le 5 février 2023. © 2023 Sipa via AP Images Le Parlement français a approuvé des modifications de la législation qui permettront de poursuivre plus facilement les auteurs de crimes graves, tels que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou les génocides. Si certains des changements constituent un progrès, toutes les restrictions qui empêchent le système judiciaire français de poursuivre les crimes graves n’ont pas été levées. Les enquêtes et les poursuites concernant les crimes graves en France…



