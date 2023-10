Les cycles de l’eau menacés par le changement climatique et les activités humaines (OMM)

Le changement climatique a des effets disparates sur les cycles de l’eau dans le monde, avec des inondations dans certaines régions et des sécheresses dans d’autres, a indiqué jeudi une Agence des Nations Unies, appelant à une meilleure surveillance d’un cycle de l’eau de plus en plus irrégulier.



