Tunisie. Les accusations forgées de toutes pièces visant des dissidents détenus arbitrairement doivent être abandonnées

par Amnesty International

Les autorités tunisiennes doivent libérer immédiatement et sans condition six opposants politiques qui sont détenus arbitrairement depuis près de huit mois en raison de leur militantisme pacifique, sur la base d'accusations infondées de « complot contre la sûreté de l'État », et abandonner toutes les poursuites engagées contre eux et d'autres personnes visées par des accusations similaires, […]



