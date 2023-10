La performance sportive, une histoire d’intuition ?

Un lob bien placé de Serena Williams, une reprise de volée magique de Zinédine Zidane… Dans le sport, un geste parfaitement exécuté dans le bon timing nous procure des émotions intenses.Comment expliquer cette capacité des athlètes à agir de façon pertinente, rapide, adaptée dans des situations à enjeux et sous forte pression temporelle ?Les travaux en psychologie du sport sur la prise de décision intuitive chez les sportives et sportifs permettent de trouver des réponses à cette question et de comprendre comment ils et elles utilisent leur intuition dans des environnements…