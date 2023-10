L’attaque menée par le Hamas dans le sud d'Israël a fait des centaines de morts

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des voitures détruites, abandonnées près du lieu où se déroulait le festival de musique électronique « Supernova », dans le désert du Negev dans le sud d’Israël, site d’une attaque menée par le Hamas tôt dans la matinée du 7 octobre 2023. © 2023 Ilia Yefimovich/picture-alliance/dpa/AP Images Tôt dans la matinée de samedi dernier, des membres de la branche militaire du Hamas et d’autres groupes armés ont traversé la frontière entre Gaza et le sud d'Israël. Après avoir tiré sur des soldats israéliens qui se trouvaient à la frontière, ils ont massacré des civils israéliens.…



Lire l'article complet