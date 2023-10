Mauritanie : Amnesty International dénonce la disparition forcée de Youba Siby puis les violations de ses droits

par Amnesty International

Réagissant à l'arrestation au Sénégal de Youba Siby et son transfert en Mauritanie, Firmin Mbala, chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre déclare : « Amnesty International a été informé de l'arrestation au Sénégal de l'activiste Youba Siby le 14 septembre 2023 par la Division des Investigations Criminelles. Durant 20 […]



