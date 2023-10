Afghanistan. Il faut agir de toute urgence après le tremblement de terre dévastateur

par Amnesty International

En réaction au tremblement de terre dévastateur qui a frappé la province de Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan ce week-end, Zaman Sultani, chercheur sur l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « Amnesty International exprime ses plus sincères condoléances aux familles ayant perdu des proches lors de ce séisme ravageur. « Elle demande aux autorités talibanes



