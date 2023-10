Arabie saoudite. Des travailleurs migrants qui ont trimé dans les entrepôts d’Amazon ont été trompés et exploités

par Amnesty International

Des employés sous contrat dans les entrepôts d'Amazon en Arabie saoudite ont été trompés par des agents de recrutement et des sociétés de fourniture de main-d'œuvre, spoliés de leurs revenus, logés dans des conditions épouvantables et se sont vus empêcher de changer d'emploi ou de quitter le pays, a déclaré Amnesty International le 10 octobre 2023.



