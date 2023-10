Rwanda : Un « manuel » mondial d’abus pour faire taire les critiques

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2023 John Holmes pour Human Rights Watch Les autorités rwandaises et leurs intermédiaires utilisent la violence, les mécanismes judiciaires et l’intimidation pour tenter de faire taire les critiques émises par des Rwandais vivant dans le monde entier. Des Rwandais installés à l’étranger ont recours à l’autocensure, s’abstiennent de s’engager dans l’activisme politique et vivent dans la peur de voyager, d’être agressés ou de voir leurs proches pris pour cible au Rwanda. Les partenaires du Rwanda devraient ouvrir les yeux sur les conséquences de trois décennies d’impunité…



