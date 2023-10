Royaume-Uni : Le projet de transfert de demandeurs d’asile vers le Rwanda devrait être abandonné

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2023 John Holmes pour Human Rights Watch Les autorités rwandaises et leurs intermédiaires utilisent la violence, les mécanismes judiciaires et l’intimidation pour tenter de faire taire les voix critiques de Rwandais vivant dans le monde entier. Le ciblage par le Rwanda de Rwandais à l’étranger, y compris au Royaume-Uni, met en lumière le mépris de son gouvernement pour les principes de droits humains inscrits dans le système de protection international. Le Royaume-Uni devrait renoncer à l’accord de transfert de demandeurs d’asile conclu avec le Rwanda et prendre des…



Lire l'article complet