Tunisie : Des migrants africains interceptés en mer et expulsés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des migrant·e·s et des demandeur·euse·s d’asile africain·e·s noir·e·s marchent dans le désert près de la frontière entre la Tunisie et l’Algérie entre le 5 et le 7 juillet 2023, après avoir été expulsé·e·s collectivement ou transféré·e·s de force de Sfax, en Tunisie, par les forces de sécurité tunisiennes. © 2023 Privé (Tunis) – La Garde nationale tunisienne a expulsé collectivement plus de 100 migrants originaires de divers pays africains à la frontière de l’Algérie, entre le 18 et le 20 septembre 2023, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les personnes expulsées,…



