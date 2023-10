Union européenne. Le nouvel accord sur les migrations est « dangereux et disproportionné »

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles les leaders de l’Union européenne ont adopté une position sur la manière de gérer la hausse soudaine des arrivées aux frontières de l’Europe, ainsi que les cas d’« instrumentalisation » des migrant·e·s, position qui permettrait aux États membres de l’UE de s’écarter des normes habituelles d’asile et d’accueil, Eve Geddie, directrice […] The post Union européenne. Le nouvel accord sur les migrations est « dangereux et disproportionné » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet