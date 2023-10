Peut-on détecter automatiquement les deepfakes ?

En mars 2022, environ un mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une vidéo de Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, est diffusée sur une chaîne nationale ukrainienne. Dans cette vidéo, le président demande à son peuple de rendre les armes et de rentrer dans leurs familles. Cette vidéo a rapidement été identifiée comme un deepfake à cause de sa faible qualité et aura donc eu peu de répercussions sur les combats, mais cet exemple illustre parfaitement les dangers que peuvent poser…