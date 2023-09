« Nous connaissons les solutions » : A l’ONU, les jeunes partagent leurs idées pour un monde meilleur

L'Assemblée générale des Nations Unies a terminé sa semaine de haut niveau. Les dirigeants mondiaux sont rentrés chez eux et les barricades de sécurité devant le siège de l'ONU ont été remisées jusqu’à l’année prochaine. ONU Info s’est entretenu avec des participants qui venaient de vivre cet évènement pour la première fois, ainsi qu’avec des célébrités, des militants et des journalistes, pour leur demander de partager leurs expériences et d’évaluer l’impact de leurs messages sur la scène mondiale.



Lire l'article complet