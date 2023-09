Haïti : l’ONU réclame le déploiement d’une mission internationale pour lutter contre les gangs

Alors qu’au moins 2.400 personnes ont été tuées dans les violences entre le 1er janvier et le 15 août 2023, le chef des droits de l’homme de l’ONU a lancé jeudi un appel en faveur d’une mission multinationale de soutien à la sécurité pour aider la Police nationale haïtienne (PNH) à lutter contre le cycle de violence qui s’est infiltré à tous les niveaux de la société et a exacerbé une grave crise en matière de sécurité et de droits humains.



Lire l'article complet