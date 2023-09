Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa ne rompt pas avec le passé et alimente la spirale de la violence et de l’impunité

par Amnesty International

Le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa, au Zimbabwe, ne tient pas sa promesse d’un changement et d’une rupture avec le terrible bilan en matière de droits humains de Robert Mugabe, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 29 septembre. Après une élection entachée par des violations des droits humains, Emmerson Mnangagwa a été […] The post Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa ne rompt pas avec le passé et alimente la spirale de la violence et de l’impunité appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet