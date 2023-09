Irak. Quatre ans après le mouvement Tishreen, justice n’a pas été rendue pour les violences imputables à l’État et aux milices

par Amnesty International

Les autorités irakiennes doivent garantir vérité, justice et réparations pour l'homicide de centaines de personnes et la mutilation de milliers d'autres par les forces de sécurité irakiennes, a déclaré Amnesty International le 27 septembre 2023 à l'approche du quatrième anniversaire des manifestations antigouvernementales d'ampleur nationale. Pour commencer, elles doivent révéler sans délai le sort réservé aux […]



