Amériques. Le Brésil pourrait être le prochain pays à faire un pas en avant pour garantir le droit à l’avortement

par Amnesty International

En vue de la journée d'action mondiale pour l'avortement légal, sûr et accessible, qui a lieu le 28 septembre, Ana Piquer, directrice pour les Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Malgré les nombreuses victoires remportées par la vague verte dans les Amériques ces dernières années, les droits qui ont été obtenus et les possibilités d'élargir la […]



