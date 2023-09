Union européenne. La loi sur l’IA doit interdire les technologies dangereuses basées sur l’IA

par Amnesty International

L'Union européenne (UE) doit interdire les technologies dangereuses basées sur l'intelligence artificielle (IA) dans sa loi sur l'IA, a déclaré Amnesty International le 28 septembre, alors que ce bloc entend finaliser cet automne sa réglementation sur l'IA qui sera la plus exhaustive au monde. De nombreux États à travers le monde ont déployé des systèmes basés […]



