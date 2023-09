Bangladesh : Les compagnies de transport maritime tirent profit de pratiques abusives

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des ouvriers non munis d’un équipement de protection adapté démantèlent un navire à Chattogram, au Bangladesh. © 2023 Anukta De nombreuses compagnies européennes de transport maritime envoient délibérément leurs navires en fin de vie à la casse dans des chantiers navals dangereux et polluants au Bangladesh. Les compagnies qui envoient leurs navires à la ferraille dans les chantiers dangereux et polluants du Bangladesh se servent de failles dans les règlements internationaux pour faire des profits, au détriment de la vie de Bangladais et de l’environnement. Les compagnies…



