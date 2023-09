Quelle est la meilleure stratégie pour gagner des enchères ? La réponse des maths et de l’IA

Saviez-vous que lorsque vous regardez des films, partagez des photos ou même lisez cet article via votre smartphone, vous utilisiez une denrée très chère et convoitée nommée « fréquence » ? Saviez-vous que cette ressource limitée était vendue sous la forme de bouquets lors d’enchères, comme un Picasso ?Depuis plus de 20 ans, les opérateurs s’arrachent les fréquences de téléphonie mobile au cours d’enchères sanglantes – la dernière grande en date étant les enchères 5G en 2020 ,…