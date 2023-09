Inde. Les recommandations d’un organisme de surveillance du financement du terrorisme sont utilisées contre la société civile

par Amnesty International

Les autorités indiennes exploitent les recommandations d'un organisme mondial de surveillance du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent, dans le but de s'en prendre à des groupes et des militant·e·s de la société civile, et d'entraver délibérément leur travail, écrit Amnesty International dans une nouvelle synthèse rendue publique mercredi 27 septembre. Ce document, intitulé Weaponizing



