Mali : près de 1.500 écoles fermées ou non fonctionnelles à cause de l’insécurité (UNICEF)

Plus 1.500 écoles sont fermées ou parfois non fonctionnelles au Mali à cause de l’insécurité, a indiqué mardi un haut responsable de l’ONU dans ce pays du Sahel central, relevant que les enfants continuent de payer le prix le plus élevé d’une crise sécuritaire qui s’aggrave et que des dizaines de personnes ont été tuées rien que ce mois-ci dans le nord et le centre du pays.



Lire l'article complet