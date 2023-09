Yémen. La défenseure des droits humains Fatma al Arwali doit bénéficier d’un procès équitable

par Amnesty International

Les autorités houthies de facto doivent veiller à ce que la défenseure des droits humains Fatma al Arwali bénéficie d'un procès équitable conformément aux normes internationales ou soit libérée immédiatement, a déclaré Amnesty International le 25 septembre 2023. Depuis le moment de son arrestation par les forces de sécurité houthies en août 2022, Fatma al Arwali a […]



