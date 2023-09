Thaïlande. Le verdict imminent dans l’affaire du meurtre du militant autochtone « Billy » doit lui rendre justice

par Amnesty International

À l'approche du verdict attendu jeudi 28 septembre pour quatre personnes accusées d'implication dans la disparition forcée et le meurtre du défenseur karen des droits humains Pholachi Rakchongcharoen, dit « Billy », Chanatip Tatiyakaroonwong, spécialiste de la Thaïlande au sein d'Amnesty International, a déclaré : « La courageuse quête de justice de Billy lui a coûté la vie et a […]



