Europe. Six jeunes portent une affaire climatique devant la Cour européenne des droits de l’homme

par Amnesty International

Six jeunes originaires du Portugal vont soumettre une affaire historique à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 27 septembre 2023, faisant valoir que les États bafouent leurs droits humains en ne prenant pas de mesures suffisantes pour les protéger du changement climatique. S'ils obtiennent gain de cause, les 27 États membres de l'Union européenne […]



