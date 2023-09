Le chef de l’AIEA prône l’atome pour la paix et le développement

A l’ouverture de la 67e session ordinaire de la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), lundi, à Vienne, Rafael Mariano Grossi, Directeur général de cette agence onusienne, a confirmé que l’énergie atomique est de plus en plus perçue comme une des solutions contre le changement climatique et pour le développement durable.



