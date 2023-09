Québec solidaire présente le « Plan Ghazal » pour régler la pénurie de main-d’oeuvre en éducation

Au terme d’une vaste tournée des écoles qui l’a menée aux quatre coins du Québec, la responsable de Québec solidaire en matière d’Éducation, Ruba Ghazal, a présenté aujourd’hui un plan d’envergure pour régler la pénurie de main d’oeuvre dans le réseau de l’éducation en compagnie du député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, et du candidat de Québec solidaire dans Jean-Talon, Olivier Bolduc.

« Il y a une grave pénurie de main-d’œuvre dans le milieu de l’éducation et depuis cinq ans, la CAQ n’a rien fait pour s’attaquer sérieusement au problème. Ça fait un an que le ministre Bernard Drainville est en poste et il n’a toujours pas l’ombre d’un plan pour répondre aux immenses défis dans le réseau! Les solutions à la pièce du ministre Drainville n’ont pas ramené de profs dans nos classes. Pour régler un problème d’envergure, ça prend un coup de barre, et c’est ce que je propose aujourd’hui avec mon plan, qui est le fruit de plusieurs mois de consultations avec les acteurs du milieu de l’éducation », déclare Ruba Ghazal.

Lors d’une conférence de presse devant l’école Fernand-Séguin, à Sainte-Foy, la députée solidaire a présenté le « Plan Ghazal », un plan d’envergure comprenant 11 mesures fortes pour mettre un terme à la pénurie de main d’oeuvre qui plombe le réseau de l’éducation depuis trop d’années. Ce plan répond à trois grands objectifs :

1- Mettre fin à l’école à trois vitesses, qui alourdit la charge de travail des enseignant-es et les pousse à quitter le réseau ;

2- Ramener nos enseignantes qualifiées qui ont quitté dans le réseau en agissant sur leurs conditions de travail ;

3- Rendre le métier d’enseignant-e plus attractif pour la relève.

« Tous les jours, je constate les impacts de la pénurie de main-d’œuvre en éducation dans mon travail de député. Plusieurs parents m’écrivent parce que leurs enfants n’ont pas de professeur titulaire, ou parce qu’il manque de techniciens en éducation spécialisée. Je me fais interpeller par des personnes qualifiées qui ont de la difficulté à faire reconnaître leur diplôme étranger et par des profs qui ont quitté le réseau parce que leur tâche est trop lourde. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a besoin d’un vrai plan pour régler le problème à long terme et c’est ce que fait Ruba avec le Plan Ghazal », ajoute le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

« Depuis le début de ma campagne, j’ai croisé beaucoup de travailleurs et de travailleuses dévoués ici dans Jean-Talon qui tiennent nos écoles à bout de bras. Ils veulent le meilleur pour nos enfants, mais n’en peuvent plus de la charge de travail trop élevée. Il est temps d’agir pour rendre ce réseau hérité de la Révolution tranquille de nouveau attrayant pour les nouvelles générations. On ne réglera pas cette pénurie si on continue de pousser les gens qui instruisent et s’occupent du bien-être quotidien de nos enfants à bout », conclut Olivier Bolduc, candidat solidaire dans Jean-Talon.

Le Plan Ghazal en bref

Mettre fin à l’école à trois vitesses

Assurer la gratuité de tous les projets particuliers dans nos écoles ;

Garantir un accès aux programmes particuliers pour tous les élèves ;

Un grand rapatriement des établissements privés vers le réseau public;

Mettre fin aux subventions pour les écoles privées qui ne souhaitent pas intégrer le réseau public.

Ramener et garder nos enseignant-es dans le réseau

Alléger les tâches des enseignant-es

Procéder à un grand rattrapage salarial pour atteindre la moyenne canadienne

Assurer une véritable reconnaissance de l’autonomie des enseignant-es

Valoriser et reconnaître le personnel de soutien et les professionnel-les par de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires

Rendre le métier de prof plus attrayant

Rémunérer tous les stages en éducation pour inciter les étudiant-es à compléter leur diplôme

Mettre en place des mesures de soutien aux nouveaux enseignants

Effectuer une planification des effectifs sur plusieurs années afin de mieux prévoir les besoins

Pour consulter le plan complet : https://appuyez. quebecsolidaire.net/plan- ghazal