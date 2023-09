Irak : Les survivants de tortures par les forces américaines en attente de réparations et de justice

par Human Rights Watch

Le gouvernement des États-Unis semble avoir échoué à apporter une compensation ou une autre forme de réparation aux Irakiens ayant subi des tortures et d’autres abus de la part des forces américaines à Abou Ghraib et dans d’autres prisons gérées par les États-Unis en Irak il y a vingt ans. Les Irakiens torturés par des agents des États-Unis ne savent toujours pas exactement comment ils pourraient obtenir une réparation ou une reconnaissance de la part du gouvernement américain, alors que les effets de la torture sont une réalité quotidienne pour de nombreux survivants irakiens et leurs familles.…



