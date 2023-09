La Russie accuse l’Occident d’empêcher l’avènement d’un ordre mondial multipolaire et juste

A la tribune des Nations Unies, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé samedi les États-Unis et le « collectif occidental » de générer des conflits et de tout faire « pour empêcher la formation d’un ordre mondial véritablement multipolaire et juste ».



Lire l'article complet